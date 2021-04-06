ФАС проанализирует ценообразование на куриные яйца у крупнейших торговых сетей. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

ФАС проверит ценообразование на овощи и яйца в крупных торговых сетях. Об этом говорится в сообщении ФАС, опубликованном в официальном Telegram-канале.

"В связи с поступлением в ФАС России информации о росте цен на овощи, проводятся камеральные проверки производителей плодоовощной продукции на предмет обоснованности повышения цен", - говорится в сообщении.

В ФАС отметили, что проверки будут производиться на фоне поступающей информации о росте цен на куриные яйца и мясо птицы. Специалисты проверят сети также на злоупотребление доминирующим положением на рынке либо наличием запрещенных антимонопольным законодательством соглашений.

Напомним, ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов поручил ФАС произвести проверку ценообразование на социально значимые товары, среди которых выделялась преимущественная проверка цен на куриное мясо и яйца. По данным Росстата куриные яйца в РФ за последнее время подорожали на 5,3%. При этом ранее в Минсельхоз РФ отметили, что не видят причин для повышения цен на яйца и мясо кур.