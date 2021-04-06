Россия и США обменялись данными о ядерных боеприпасах в рамках договора СНВ-3. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник Госдепартамент сообщил, что Россия и США впервые после продления Договора ДСНВ-3 обменялись данными о количестве ракет и ядерных боеголовок.

Обмен информацией сверхдержав происходит раз в полгода. Последний раз обмен происходил 1 сентября 2020-го.

За полгода Россия увеличила количество ядерных боеголовок на девять, а США — сократили на 100.

К началу весны у РФ были развернуты 517 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках (в сентябре было 510), у Соединенных Штатов — 651 (в сентябре — 675).

У России на этих носителях располагается 1456 боеголовок (в сентябре — 1447), а у США — 1357 (в сентябре — 1457).

Россия также увеличила число развернутых и неразвернутых пусковых установок — 767, а у США — 800.

Напомним, новый договор СНВ-3 был подписан 5 февраля 2011 года. Согласно соглашению, сверхдержавы сокращают свои ядерные арсеналы. Через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не должно превышать 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп объявил прежний договор невыгодным для США и настаивал на выработке нового соглашения с участием Китая. После инаугурации новый американский лидер Джо Байден выступил за продление договора без дополнительных условий.