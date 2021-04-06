Белый дом: Вступление Украины в НАТО зависит от альянса, а не от США

В Белом доме отметили, что вхождение Украины в НАТО зависит от альянса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на регулярном брифинге во вторник, что решение о вступлении Украины в НАТО должен принимать сам альянс, а не Соединенные Штаты. Псаки подчеркнула, что Украина давно стремится в НАТО.

"[Этот вопрос] поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет", - отметила она.

Также она рассказала о позиции Белого дома относительно перспектив вступления Украины в НАТО. Она отметила, что США решительно поддерживают это стремление.

"Мы взаимодействуем с ними, работаем над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям, но это решение (предстоит) принимать НАТО", - сказала Псаки.

В свою очередь Пентагон отказался коментировать вероятность вступления Украины в НАТО.

Напомним, президент Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что членство Украины в НАТО является единственным путем к окончанию войны в Донбассе. Он также призвал альянс усилить свое присутствие в Черном море.

Ранее Зеленский заявил, что Украина готова дать отпор в случае наступления российской армии. Такие заявления президент сделал на фоне учений ВС РФ в Южном военном округе. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя маневры, отметил, что речь идет исключительно о безопасности границ РФ, а передвижение российских военных внутри страны никого не касаются.