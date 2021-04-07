Байден: В США быстро распространяются новые мутации коронавируса

Президент США Джозеф Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден сообщил согражданам, что в Соединенных Штатах быстро распространяются новые мутации коронавируса и растет число новых случаев заражения, поэтому нельзя сказать, что борьба с пандемией COVID-19 в стране вышла на финишную прямую.

«Количество смертей все еще снижается, и их намного меньше, чем в январе, оно растет в некоторых местах», - сказал глава Белого дома на брифинге во вторник, 6 апреля.

Однако, по его словам, «есть много хороших новостей». В частности, как отметил Байден, новая вашингтонская администрация добилась «невероятного прогресса» в деле вакцинации населения, благодаря чему прививка от коронавируса будет доступна всем взрослым жителям страны не к 1 мая, как планировалось ранее, а уже к 19 апреля.

«Это означает, что не позднее 19 апреля в любом районе страны каждый взрослый в возрасте 18 лет и старше сможет встать в очередь на вакцинацию», - подчеркнул глава государства.

Байден добавил, что именно в этом и заключается «хорошая новость»: за первые 100 дней его президентства прививки против COVID-19 получат 200 миллионов американцев. А потом у США будет достаточно вакцины, чтобы поделиться ею с другими странами.

«Мы не можем просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире», - приводит его слова ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Байден обещал, что каждый желающий американец сможет получить прививку от коронавируса к концу июля.