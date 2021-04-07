ДТП с участием двух автобусов под Новосибирском: погибли два человека

Число пострадавших в аварии в Новосибирской области уточняется Фото: Михаил ФРОЛОВ

Утром в среду, 7 апреля, произошла крупная авария под Новосибирском, где столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пассажирский автобус ПАЗ. По предварительным данным, погибли два человека. Об этом сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Число пострадавших уточняется.

В сообщении спасателей говорится, что «в одном из автомобилей заблокирован ребенок, еще одного пострадавшего от столкновения транспортных средств отбросило с моста на железнодорожные пути», из-за чего пришлось срочно остановить тепловоз.

Как уточнили в пресс-службе регионального главка МВД, ДТП произошло около 07:40 по местному времени (03:40 мск) на 22-м километре трассы К19-Р в Новосибирском районе. Столкнулись легковушка, микроавтобус и автобус ПАЗ, который направлялся из Новосибирска в Жеребцово.

Главный врач станции «Скорой помощи» Ирина Большакова рассказала ТАСС, что в аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей. По ее словам, оба ребенка в тяжелом состоянии доставлены в больницу Новосибирска. Среди получивших травмы взрослых одна женщина находится в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней тяжести.