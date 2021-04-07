Посол Украины в Вене возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийском издании Фото: Facebook

Украинский посол в Вене Александр Щерба раскритиковал статью в австрийской газете Der Standard, журналисты которой назвали конфликт в Донбассе «гражданской войной».

«Дорогой Der Standard, наступит когда-то время для честной дискуссии по поводу того, что вы называете «гражданская война», или у вас разрешена только одна точка зрения?» - написал дипломат на своей странице в Twitter, приложив скриншот статьи.

Посол Украины в Вене возмутился из-за статьи о Донбассе в австрийском издании Фото: Twitter.com

Днем ранее, 6 апреля, издание Der Standard разместило на своих страницах материал, который назывался «Украина хочет вступить в НАТО, снова вспыхивает гражданская война». Слова о «гражданской войне» в Донбассе приводили в виде цитаты украинского лидера Владимира Зеленского.

«Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что присоединение Украины к военному альянсу НАТО было бы "единственным способом положить конец гражданской войне в Донбассе"», - говорилось в статье.

Напомним, ранее президент Украины заявил о необходимости вступления страны в Североатлантический альянс для урегулирования проблемы Донбасса. Кремль заявил, что вступление Киева в НАТО только усугубит кризис на юго-востоке незалежной.