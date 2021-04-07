Бывшего баскетболиста «Енисея» обвинили в жестоком избиении возлюбленной. Фото: инстаграм Дариуса Морриса

Бывшего баскетболиста российского «Енисея», а также клубов «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бруклин Нэтс» Дариуса Морриса обвинили в жестоком избиении своей девушки Кристен Евангелин. Видео и фотографии случившегося она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram в среду, 7 апреля.

В своем посте бывшая возлюбленная спортсмена отметила, что это «разрушит имидж Морриса».

По информации издания TMZ, данный инцидент мог произойти в апреле минувшего 2020 года. Тогда Кристен Евангелин обратилась с заявлением об избиении в правоохранительные органы, однако чуть позже приняла решение отказаться от своих показаний. Доказательства случившегося девушка по неизвестной причине опубликовала только сейчас.

Дариус Моррис был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации десять лет назад во втором раунде. За свою спортивную карьеру баскетболист многократно менял клубы, а также поиграл в других лигах. В России он выступал за клуб «Енисей» в сезоне 2019-2020 годов.