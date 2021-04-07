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В мире7 апреля 2021 13:29

В правительстве ФРГ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

В кабмине ФРГ отметили, что Киев имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В правительстве ФРГ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

В правительстве ФРГ заявили, что вопрос вступления Украины в НАТО не стоит на повестке дня

Фото: REUTERS

Дальнейшие шаги навстречу членству Украины в Североатлантическом альянсе на сегодняшний день не предусмотрены. Об этом сообщили в правительстве Германии.

«Украина имеет право свободного выбора в соответствии со своими политическими потребностями, но дальнейшие шаги по ее членству в настоящее время не предусмотрены», - заявила представитель кабмина Германии Ульрике Деммер.

Напомним, во вторник, 6 апреля, украинский лидер Владимир Зеленский в ходе разговора с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом заявил, что наиболее актуальным вопросом для Киева является получение плана действий по членству в НАТО. По его словам, именно это поможет урегулировать ситуацию в Донбассе. Кремль заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс только усугубит кризис на юго-востоке незалежной.