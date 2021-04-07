Названы регионы, где чаще жалуются на страховщиков и микрокредиты
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Названы регионы, жители которых чаще жалуются финансовому омбудсмену на ущемление своих финансовых прав.
Всего за 12 месяцев 2020 года в аппарат уполномоченного поступило более 180 тысяч обращений от российских потребителей.
Чаще всего жалуются на страховые компании и микрофинансовые организации (МФО). В основном обращаются за помощью молодые мужчины, рассказали NEWS.ru в пресс-службе финансового уполномоченного.
Регионы, где чаще жалуются на страховщиков и МФО:
Краснодарский край - 11,3%,
Республика Башкортостан - 5%,
Москва - 3,9%,
Ростовская область - 3,6%,
Нижегородская область - 3,5%,
Московская область - 3,3%,
Республика Татарстан - 3,2%,
Волгоградская область - 3,1%,
Республика Дагестан - 2,8%,
Новосибирская область - 2,7%.
Ранее правозащитник Андрей Гришанов объяснил, могут ли мошенники оформить кредит на человека, заполучив копию его паспорта. эксперт допускает, что подобное развитие ситуации вполне реально, пишет ФАН.