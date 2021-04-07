Кудрин сообщил о разработке нового критерия бедности

Алексей Кудрин. Фото: Тимур ХАНОВ

Правительство России разрабатывает новый критерий, по которому будет определяться бедность, с учетом вступившего в силу в текущем году порядка определения прожиточного минимума. Такое заявление сделал глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Я знаю, что правительство рассматривает еще один критерий по уровню бедности, на основе этого подхода, которой будет чуть-чуть отличаться. Но мы его пока еще не видели», - сказал глава Счетной палаты, выступая с отчетом в Госдуме.

По его словам, аудиторы проанализировали меры, принимаемые российскими властями для борьбы с бедностью, и на основе этого сформулировали собственные предложения, которые сегодня рассматривает кабмин. Как он отметил, Счетная палата при определении бедности ориентировалась на величину доходов россиян ниже прожиточного минимума.

«Мы считаем, что этот порядок позволяет определять бедность. Он вполне рациональный, чтобы определять уровень бедности. То, что он не коррелирует прям в каждый момент в реальном времени с потребительской корзиной, не является крупным недостатком», - сказал он.

Кудрин предположил, что рассчитанный по новым правилам прожиточный минимум будет расти даже быстрее, что, по его мнению, будет подталкивать работодателей быстрее повышать заработные платы.

Напомним, накануне Кудрин допустили снижение уровня бедности в России вдвое до 2030 года, отметив, что часть предложений Счетной палаты была посвящена именно этой проблеме.