Путин рассказал об объемах производства вакцины от коронавируса в России

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Объем производства вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в России уже сопоставим с внутрироссийской потребностью в препарате. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в ходе встречи в Москве с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Объем производства у нас сопоставим с потребностью внутри страны, потому что не все сразу хотят прививаться», - уточнил президент России.

Во ходе встречи Пашинян заявил, что Армения надеется на приобретение большой партии российской вакцины «Спутник V». В ответ на это российский лидер отмтеил, что производство препарата в России «раскручивается».

«Речь идет об уже достаточно большом объеме производства этого препарата. Поэтому я думаю, что решим эту проблему», - отметил глава государства, добавив, что поставки в Армению будут сделаны не в ущерб гражданам России.