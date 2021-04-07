В Германии оценили перспективы по вступлению Украины в НАТО

В ФРГ оценили перспективы по вступлению Украины в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина имеет право на выбор своих политических потребностей, но дальнейшие шаги на встречу членству в НАТО не предусмотрены, заявила заместитель официального представителя правительства Германии Ульрике Деммер во время брифинга.

- Германия поддерживает, как и партнеры в ЕС и НАТО, суверенитет и территориальную неприкосновенность Украины... Как вам известно, НАТО следует в приеме новых членов политике "открытых дверей". У Украины есть право свободного выбора своих политических потребностей. Однако дальнейшие шаги навстречу членству сейчас не предусмотрены, — сообщила Деммер.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в НАТО - это единственный мирный путь к урегулированию конфликта в Донбассе. Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили возможные решения урегулирования конфликта, а также отметили нарушение тишины в Донбассе в последнее время.