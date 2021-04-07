МЧС предупреждает о сильном ветре и гололедице в Москве 8 апреля 2021 года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Главное управление МЧС России по Москве в среду выпустило экстренное предупреждение о погоде на 8 апреля 2021 года. По данным ведомства в столице ожидаются сильный ветер, дождь и мокрый снег.

"По прогнозам синоптиков, со второй половины ночи с сохранением в течение дня 8 апреля в Москве ожидается усиление западного, юго-западного ветра порывами 13-18 м/с, дождь, мокрый снег. Местами отложение мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют по возможности не выезжать в четверг из дома на машине, или быть крайне осторожными, соблюдать дистанцию и не совершать опасные маневры на дороге. Водителям также рекомендовано парковать автомобили вдали деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам стоит опасаться рекламных щитов, шатких конструкций и не укрываться от снега и дождя под деревьями.