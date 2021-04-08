В Мексике тушат пожар на НПЗ Pemex

На заводе Pemex в Мексике вспыхнул пожар Фото: REUTERS

На нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) мексиканской государственной нефтегазовой компании Pemex в штате Веракрус на востоке Мексики прогремели несколько взрывов, после чего вспыхнул крупный пожар, сообщает газета Milenio.

Очевидцы произошедшего рассказали корреспондентам издания, что первый взрыв на предприятии произошел в среду днем около 16:50 по местному времени (00:50 четверга мск), начался пожар на участке отгрузки дизельного топлива и бензина. Потом в течение примерно 40 минут прогремели еще шесть, из-за чего охваченная огнем площадь увеличилась.

Региональное управление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что пожарным и работникам Pemex к этому часу удалось взять пламя под контроль, предприятие оцеплено военными, полицией и бойцами нацгавардии, на месте работают сотрудники спасательных служб.

Сама же компания на своей странице в Twitter известила, что жителям близлежащих районов ничего не угрожает, «сведений о жертвах или тяжело пострадавших не поступало». Людей из окрестных районов эвакуировать не стали.

Стоит отметить, что аварии на объектах Pemex – не редкость. Как писал сайт kp.ru, в январе 2019 года мощный взрыв прогремел на крупном трубопроводе компании в районе Тлауэлильпа, в результате погибли более 100 человек. Взрыв случился, когда сотни местных жителей собрались с канистрами на месте незаконной врезки.