В Эквадоре разбился самолет, погибли шесть человек

В Эквадоре разбился самолет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На западе Эквадора разбился небольшой легкомоторный самолет, в результате погибли по меньшей мере шесть человек – пилот, член экипажа и четыре пассажира. Об этом в ночь на четверг, 8 апреля, сообщила газета El Commercio со ссылкой на местных чиновников.

По данным издания, летевшее в город Гуаякиль воздушное судно по невыясненным пока причинам упало в кантоне Салитре (западная провинция Гуаяс). На месте крушения работают сотрудники спасательных служб. Есть ли выжившие в этой авиакатастрофе, выясняется. Авиационные власти страны начали расследование.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в конце марта легкомоторный самолет разбился в мексиканском штате Сонора, тогда погибли четыре человека, еще трое получили серьезные травмы и ожоги, они были доставлены в больницу.