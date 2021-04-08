Генерал СБУ заявил, что Украина из-за НАТО может потерять несколько областей

Боевые действия в Донбассе идут уже семь лет Фото: REUTERS

Если НАТО вмешается в ситуацию на юго-востоке Незалежной, Киев может потерять контроль над несколькими областями, однако вряд ли Альянс решит поддержать Украину в Донбассе, да и принимать страну в свои ряды тоже не станет. Об этом предупредил соотечественников бывший глава Следственного управления СБУ, генерал-майор Василий Вовк.

«Все понимают, что без НАТО мы войну нигде не выиграем, если пойдем на эту войну. Первый вопрос: а если мы будем в НАТО, пойдет ли НАТО на войну с Россией? Большой вопрос. Вряд ли. Скорее нет», - заявил он в эфире телеканала «Наш».

Украинский генерал напомнил, что «сейчас у нас нет ни Крыма, ни части Донбасса», а киевские власти говорят, что страна «должна идти в НАТО».

«Никто нас не возьмет в НАТО, никто нас не будет защищать в такой ситуации в стране, когда у нас нет целостности государства, нет целостности руководства страны, территории и населенных пунктов страны», - подчеркнул Вовк.

По его мнению, «будет хуже», если Североатлантический альянс вмешается в ситуацию на юго-востоке, а потом отступит и будет отступать так, что Украина потеряет Харьковскую, Донецкую, Херсонскую и Николаевскую области.

К слову, ранее потерю этих областей стране предрекал другой украинский генерал – Геннадий Москаль.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вступление Незалежной в НАТО – единственный путь к миру в Донбассе.

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