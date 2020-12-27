Украинский генерал Геннадий Москаль, который раньше был губернатором Луганской и Закарпатской областей, убежден, что Киев может потерять контроль над некоторыми территориями Незалежной.В интервью Youtube-каналу «Апостроф» Москаль признался, что «с тревогой» читает сообщения генштаба о перемещении российских войск в Крыму, вернувшимся в состав нашей страны по итогам референдума весной 2014 года.«Проект «Новороссия» не закончился. Все думают, что это всё», - заявил генерал.Москаль добавил, что упомянутый им проект «Новороссия», предполагавший объединение регионов Украины, жители которых стремились к независимости от новых киевских властей, «включал в себя Харьковскую, Днепропетровскую, Одесскую, Запорожскую, Николаевскую, Херсонскую области».Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее президент страны Владимир Зеленский заявил, что в случае «наступления России» начнется «большая война», и тогда будет мобилизовано всё население Незалежной – и мужчины, и женщины. Украинские военные назвали это заявление «бредом».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПочему украинский генерал раскритиковал Зеленского за его заявление о войне с РоссиейВоенный обозреватель kp.ru Виктор Баранец напомнил, к чему могут привести агрессивные милитаристские «порывы» Киева (подробности).