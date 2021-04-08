Мошенники начали обманывать российских туристов с помощью Telegram-ботов Фото: Мария ЛЕНЦ

В России мошенники нашли способ обманывать туристов с помощью Telegram-ботов. Злоумышленники создают поддельные страницы сервисов для бронирования отелей, аренды недвижимости, а также площадки для поиска попутчиков. Об этом в четверг, 8 апреля, рассказал глава отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов.

- Фейковые аккаунты мошенники регистрируют, используя Telegram-ботов. Боты позволяют формировать по заданным параметрам идентичные страницы-клоны различных сервисов с формой оплаты поездки или иной услуги. Средний чек одной кражи по такой схеме составляет 500-1500 рублей, а в случае с покупкой товара ущерб составляет десятки тысяч рублей, - предупредил эксперт в интервью РИА Новости.

Некоторые злоумышленники открывают свой торговый счет. С помощью него они полностью списываются денежные средства со счета жертвы при вводе данных карты в фишинговую форму.

Яков Кравцов посоветовал не соглашаться на предоплату услуг и вести переписку с пользователями только на официальном сайте или в приложении, поскольку мошенники зачастую используют сторонние сервисы, например, мессенджеры, в которых присылают ссылку на фишинговый ресурс.

Кроме того, следует обращать внимание на доменное имя сайта, ведь мошенники обычно регистрируют созвучные бренду доменные имена.

Как сообщал накануне сайт kp.ru, мошенники также начали обманывать клиентов российских банков, представляясь оператором сервиса «Яндекс.Деньги». Преступники требуют перевести средства на биткойн-кошелек под угрозой публикации неких «компрометирующих видео» о пользователе.