В Японии провели первую в мире пересадку легких от живого донора пациенту с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи больницы при Киотском университете успешно пересадили легкие от живого донора пациенту, страдающему от тяжелой формы пневмонии из-за коронавирусной инфекции. Это первая в мире операция подобного рода, сообщили представитель японского университета в четверг, 8 апреля.

- Первая в мире пересадка легких от живого донора пациенту с коронавирусом станет многообещающим способом лечения зараженных инфекцией людей, которые страдают от серьезных повреждений легких, - говорится в сообщении специалистов, которое цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что сложнейшую операцию врачи провели на женщине: ей пересадили части легких ее мужа и сына. Пациентка заразилась коронавирусной инфекцией в конце минувшего года, ее состояние постоянно ухудшалось, постепенно почти полностью отказали легкие. Операция по пересадке длилась примерно 11 часов. Сейчас оба донора и пациентка чувствуют себя хорошо.

Такую операцию врачи провели проведена впервые в мире, ведь до этого зараженным коронавирусом пациентам легкие пересаживали только от доноров, которые находятся в мозговой коме.

Напомним, за минувшие сутки в мире коронавирусной инфекцией заразились еще 517 тысяч человек. Всего с начала пандемию врачи зафиксировали более 132,04 миллиона инфицированных по всему миру.