Малоимущие россияне могут получить дополнительные льготы на электроэнергию

Обеспеченные россияне рискуют начать платить за свет больше остальных Фото: Алексей ФОКИН

Власти обсуждают вопрос введения дополнительных льгот на электроэнергию для социально незащищенных слоев населения. На необходимость помочь малообеспеченным гражданам указала рабочая группа по проблеме электроэнергетики Госсовета РФ.

В настоящее время государство ограничивает рост стоимости электроэнергии для малоимущих повышая тарифы на электроэнергию для бизнеса. Однако по данным энергетиков, такое перекрестное субсидирование достигло уже 239 миллиардов рублей в год. В связи с этим было принято решение, что механизм необходимо срочно менять.

Теперь же введение дополнительных льгот для малообеспеченных россиян планируется обеспечить за счет повышения тарифов для состоятельных граждан, передает газета «Известия».

«В сложившихся условиях важно рассмотреть вопрос о переходе к экономически обоснованному тарифу для населения с разработкой мер адресной поддержки социально незащищенных слоев населения: повышение тарифа для граждан с высоким доходом и субсидирование тарифа для граждан с низким доходом», - говорится в протоколе совещания комиссии Госсовета по направлению «Энергетика».

Каких россиян решено будет считать обеспеченными, и кому повысят тарифы, пока не уточняется, передает Пятый канал.

В Минстрое отметили, что сейчас в российских регионах субсидии выделяются тем семьям, у которых на оплату коммунальных услуг уходит более 22% семейного бюджета. Этот показатель планируется снизить до 15%, передает телеканал «360».