В России за сутки выявлено 8 672 случая коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки на территории России врачи выявили 8 672 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, новых заболевших нашли в 83 регионах страны. Общее число инфицированных с начала пандемии в России увеличилось до 4 614 834. Об этом в четверг, 8 апреля, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с эпидемией.

Наибольшее количество новых случаев заражения зафиксировали в Москве (2 024), в Санкт-Петербурге (695) и в Московской области (567). У 13,2 процента новых зараженных нет никаких симптомов заболевания.

За сутки медики также зарегистрировали 365 летальных исходов из-за коронавируса или осложнений после него, общее число умерших от заболевания достигло отметки в 101 845. После заражения инфекцией выздоровели еще 9 558 жителей России, всего за пандемию от коронавируса вылечились 4 239 038 россиян.

Как сообщал сайт kp.ru, с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире врачи зафиксировали более 132,04 миллиона инфицированных.