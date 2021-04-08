Россияне назвали желаемый размер пособия по безработице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители России в среднем хотели бы получать пособия по безработице на сумму в 26,6 тысячи рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», которые есть в распоряжении сайта kp.ru.

В опросе приняли участие более пяти тысяч респондентов. 91 процент из них уверены, что государство должно выплачивать жителям страны пособия по безработице. При этом 39 процентов опрошенных заявили, что государство должно выплачивать такие пособия до тех пор, пока гражданин не найдет себе подходящую работу.

- Четверть респондентов сообщили, что пособия безработным нужно выплачивать до полугода во время поиска работы. Еще 18 процентов опрошенных россиян считают, что длительность выплат должна составлять до одного года, а 16 процентов – до трех месяцев, - говорится в исследовании.

Еще четыре процента россиян выразили уверенность в том, что пособие по безработице государство должно выплачивать более года.

В среднем по России респонденты хотели бы получать в качестве пособия 26,6 тысяч рублей, однако в столице и Санкт-Петербурге ожидания чуть выше – 28,3 и 27,9 тысячи соответственно. На самое маленькое пособие по безработице рассчитывают жители Екатеринбурга – им в качестве выплат достаточно 21,9 тысячи рублей.

При этом 34 процента опрошенных заявили, что, по их мнению, размер пособия должен уменьшаться с увеличением срока поиска работы.

Как ранее писал сайт kp.ru, в соответствии с данным опроса ВЦИОМ, 36% россиян считают действующие в стране налоги чрезмерными. При этом нынешнюю ставку подоходного налога смогли назвать только 65% опрошенных.