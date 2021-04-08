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Коронавирус Covid-198 апреля 2021 14:25

Попова сообщила, что больше всего штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции

В Турции заболеваемость выросла в 3-4 раза за небольшой период, рассказала руководитель Роспотребнадзора в эфире Радио "Комсомольская правда"
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Анна Попова сообщила, что больше всего штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции

Анна Попова сообщила, что больше всего штаммов коронавируса завезено в Россию из Турции

Фото: Иван МАКЕЕВ

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова в эфире Радио "Комсомольская правда" сообщила, что больше всего штаммов коронавирусной инфекции завезено в Россию из Турции.

- В Турции заболеваемость выросла в 3-4 раза за небольшой период. Ситуация осложняется очень быстро. Негативная ситуация превалирует. Турция это страна откуда прилетает максимальное количество людей. Это безусловно. Но самое значимое количество завезенных штаммов из Турции, — сообщила kp.ru Попова.

Напомним, глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова в прямом эфире Радио "Комсомольская правда" отвечает на вопросы слушателей. Эксперт ответит на вопросы, почему надо прививаться против коронавируса и как безопасно провести предстоящие майские праздники. Вопросы можно задать по телефону прямого эфира: 8-800-200-97-02.

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