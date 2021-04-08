Путин и Меркель по телефону обсудили ситуацию с Навальным Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию с осужденным блогером Алексеем Навальным. Об этом в четверг, 8 апреля, сообщила пресс-служба Кремля.

- В связи с проявленным федеральным канцлером интересом в ходе разговора лидеры государств затронули ситуация с Алексеем Навальным, - говорится в сообщении. О чем именно говорила главы России и Германии, пока что не уточняется.

Напомним, 2 февраля текущего года московский суд постановил отменить блогеру Алексею Навальному условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на реальный – на 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима – из-за неоднократного нарушения осужденным условия испытательного срока.

Отбывает свое наказание Алексей Навальный в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области. Накануне осужденному блогеру в колонии объявлены выговоры за нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня.