Навальный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области: что известно об этом учреждении

Навальный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима №2 во Владимирской области Фото: REUTERS

Осужденный на 3,5 года лишения свободы Алексей Навальный будет отбывать наказание в ИК-2, расположенной в городе Покров Владимирской области. Блогера уже доставили в исправительную колонию, однако перед переводом в отряд осужденного поместили на карантин. Рассказываем, что известно об учреждении, где Навальный будет отбывать свой срок.

Лимит наполнения Исправительной колонии № 2 в Покрове - 794 места, говорится на сайте УФСИН России по Владимирской области.

В учреждении десять отрядов обычных условий содержания, а также один облегченных условий и один отряд строгого содержания. В данной колонии функционирует учебно-консультационный пункт, а осужденные, отбывающие там наказание, могут дистанционно получать высшее и среднее профессиональное образование на коммерческой основе.

При владимирской ИК-2 действует православный храм в честь Великомученников и исповедников Российских, а также имеется молитвенная комната для мусульман.

В целях организации и проведения воспитательной работы с осужденными в колонии есть клуб, библиотека, спортивные залы и комнаты воспитательной работы. Кроме того, в исправительном учреждении установлен сенсорный информационно-правовой терминал: так осужденные имеют возможность просвещения и получения помощи в подготовке к освобождению.

Если Алексей Навальный захочет, в колонии его привлекут к производственной деятельности. Заключенные в этом исправительном учреждении могут обучаться по разным специальностям, включая повара, пекаря, токаря или швею.

Напомним, 2 февраля Симоновский суд в российской столице удовлетворил ходатайство Федеральной службы исполнения наказаний по делу Навального, заменив условное наказание для блогера на реальное на 3,5 года заключения в колонии общего режима. 25 февраля Навального этапировали из СИЗО, а чуть позже стало известно, что отбывать наказание он будет в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

Как писал сайт kp.ru, директор ФСИН Александр Калашников заверил, что Навальному в колонии, где он будет отбывать наказание по делу «Ив Роше», ничего не угрожает: в учреждении отсутствуют какие-либо угрозы для безопасности и здоровья блогера, а служба обеспечит ему нормальные условия содержания.