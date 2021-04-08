Анна Попова сказала, что в 2021 году летний отдых нужно планировать в России

Анна Попова посоветовала в 2021 году провести отпуск в России Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендует в этом году провести отпуск в России. В эфире радио "Комсомольская правда" она рассказала о том, что ситуация с коронавирусом в странах Европы остается неспокойной.

Отдыхать в Африке глава Роспотребнадзора также не рекомендует. Дело в том, что кроме коронавируса там распространены и другие опасные заболевания.

- В прошлом году в России зафиксировано 57 случаев малярии, 122 случая лихорадки денге. В этом году мы выявили уже 4 случаи малярии. Это тяжеленная патология, - рассказала kp.ru Анна Попова.

Ранее она заявила о сложной ситуации с COVID-19 в Евросоюзе. Во многих европейских странах наблюдается очередной рост заболеваемости, поэтому власти вводят новые ограничения и локдауны. Строгие меры уже приняли во Франции, Германии, Бельгии, Испании и других странах.