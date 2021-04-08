Раскрыты подробности визита Зеленского в Донбасс

Раскрыты подробности визита Владимира Зеленского в Донбасс Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных в Донбассе. Об этом сообщил офис украинского лидера.

Отмечается, что Зеленский посетил те позиции, где было зафиксировано наибольшее количество нарушений тишины.

- Спасибо вам за то, что сохраняете спокойствие людей и защищаете нашу землю. Вы - настоящий пример героизма и самоотверженности. Мы помним каждого воина, погибшего, защищая наше государство, — сказал Зеленский солдатам.

Присутствующие почтили память погибших в Донбассе минутой молчания, после чего Зеленский вручил военным награды и подарки. Затем Зеленский пообедал вместе с солдатами в столовой, отметив высокое качество блюд.

Напомним, Владимир Зеленский прибыл в Донбасс 8 апреля. Он заявлял о планах посетит те районы, где в результате вражеских обстрелов погибли и были ранены украинские защитники.