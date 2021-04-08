Украина без предупреждения начала учения в Черном море

Военно-морские силы Украины внезапно начали учения в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военно-морские силы Украины без предупреждения начали учения. Об этом сообщает местное издание "Страна.ua", ссылаясь на Администрацию морских портов.

- В портах Херсон, Ольвия, Черноморск, Одесса, Южный, Николаев ограничена лоцманская проводка из-за военных учений, — гласит сообщение издания.

Сообщается, что канал "Устье "Быстрое" - открыт, на Бугско-Днепровско-лиманском и Херсонском морском каналах также ограничена лоцманская проводка ввиду военных учений.

Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник призвал Германию помочь Киеву в укреплении обороноспособности и модернизации армии. По мнению Мельника, Германия как "четвертый крупнейший экспортер оружия в мире должна отложить все отговорки и наконец поддержать Украину, с тем чтобы укрепить ее обороноспособность и модернизировать вооруженные силы".