Жители Липецкой области смогут привиться от коронавируса на дому

Губернатор Игорь Артамонов провёл заседание оперштаба по борьбе с COVID-19. Фото: липецкаяобласть.рф

На сегодняшний день хотя бы одну дозу вакцины получили порядка 90 тысяч жителей области. Число липчан, которых привили и второй инъекцией, приближается к 65 тысячам. Вакцинация от COVID-19 осуществляется не только во всех поликлиниках региона. В области работает два десятка мобильных бригад медиков. В общей сложности на данный момент в регион поставлено 138 тысяч доз препарата «Спутник-V».

Губернатор области Игорь Артамонов призвал направить еще больше усилий на обеспечения сохранения здоровья пожилых людей. С этой целью для представителей старшего поколения планируется организовать вакцинацию дома. А для работающих граждан дополнительным стимулом для прививки мог бы стать отгул в этот день.

Однако в местном Роспотребназоре опасаются, что наметившееся пренебрежение масочным режимом в транспорте, в торговых точках и других общественных местах, может обернуться новой вспышкой заболевания. Кроме того, темп роста заболевших может увеличиться из-за предстоящих пасхальных праздников. Для предотвращения неблагоприятного сценария проводится разъяснительная работа среди православных священников.

Руководители различных ведомств региона отчитались о ходе работы по снижению числа заболевших граждан. Фото: липецкаяобласть.рф

«Необходимо проводить, прежде всего, разъяснительную работу, как с предприятиями, так и с главами районов. Не должно быть перегибов и манипуляций, что, например, за отказ от прививки – увольнение. Не нужно никакой самодеятельности – обычное информирование. Люди должны понимать, насколько важна вакцинация, как работает препарат, какие есть противопоказания, как подготовиться к прививке», – отметил глава региона Игорь Артамонов.