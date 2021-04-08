Депутат Госдумы Геннадий Скляр обсудил с блогерами Всероссийскую акцию «Мечты о космосе» Читайте на WWW.KALUGA.KP.RU: https://www.kaluga.kp.ru/online/news/4251866/

По мнению Геннадия Скляра, молодые блогеры — инфлюенсеры и лидеры мнений

Всероссийская акция «Мечты о космосе», посвященная 60-летию полета первого космонавта планеты Юрия Гагарина, пройдет с 10 по 12 апреля. Онлайн-проект объединит творческую и активную молодежь из разных уголков России. Условия проведения акции 8 апреля обсудили депутат Госдумы РФ Геннадий Скляр и молодые блогеры - представители столичных молодежных блогерских объединений. В дискуссии, которая прошла в Москве в представительстве Правительства Калужской области приняли участие руководитель АНО Центр развития гражданских инициатив «Стратегия Отечества» Александр Васильев и глава экспертно-аналитического центра РАНХиГС при Президенте РФ Николай Калмыков.

Чтобы присоединиться к акции, пользователям соцсетей нужно будет опубликовать пост о космосе с хэштегом #Мечтыокосмосе. Можно рассказать о своих идеях и мечтах, поразмышлять о жизни человечества во время будущего этапа космической эры, написать на эту тему стихи, снять видео или даже спеть песню. В рамках акции проводится сразу несколько онлайн-мероприятий: это рассказ «Мечты о космосе»; лучший рисунок про космос; фотокросс «Космос рядом»; видео «Космический кавер»; видео «Космическая поэзия»; челлендж «Первые вкосмосе»; челлендж «Космический костюм»; «Космос своими руками»; челлендж «Космический рецепт»; онлайн-челлендж АССК России «Космический пульс России».

По мнению Геннадия Скляра, молодые блогеры — инфлюенсеры и лидеры мнений - способны привлечь к акции внимание большого числа участников и побудить молодежь к широкому обсуждению будущего космоса, а значит – будущего России.

- Сегодня мы собрали большой костяк, ядро, тех, кто будет реализовывать большой Всероссийский проект «Мечты о космосе» в России, тех, кто будет вносить свой творческий вклад в популяризацию темы космоса в стране. Я очень рассчитываю, что и калужская молодежь присоединится к этой замечательной акции, сделает это на очень высоком уровне, - отметил Геннадий Скляр, представляющий в Госдуме Калужскую область.

Депутат Госдумы Геннадий Скляр обсудил с блогерами Всероссийскую акцию «Мечты о космосе»

Встреча с молодыми блогерами прошла очень плодотворно: во время дискуссии было принято решение провести будущим летом в Калужской области фестиваль, посвященный теме космоса. Регион, считающийся родиной отечественной космонавтики, станет идеальной площадкой для подобного мероприятия.

СПРАВКА «КП»

Акция «Мечты о космосе» пройдет с 10 по 12 апреля в в официальном сообществе «Привет, Россия!» в социальной сети «ВКонтакте» и в официальном сообществе Всероссийского конкурса «Большая перемена» в социальной сети «ВКонтакте». Участники могут оставлять публикации либо в комментариях к основному посту акции либо на личных страницах. Главное условие — добавить к посту хэштег #Мечтыокосмосе. В публикации нужно обязательно сообщить фамилию и имя участника, регион и название населенного пункта.