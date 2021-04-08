Женщина отрезала ногти, которые отращивала с 1990-го года.

Аянна Уильямс, жительница американского города Хьюстон, штат Техас, известная своими длинными ногтями, сделала "шокирующие заявление". Она рассталась с частью своего тела, которая делала ее мировой рекордсменкой - отрезала 7 метров 33 сантиметра своих ногтей. Об этом сообщается на сайте Книги рекордов Гиннесса.

Она отращивала их 28 лет. В 2017 году суммарная длина их составила 5,76 метра. Женщина тратила на маникюр 20 часов и два полных флакона лака для ногтей. Самый длинный ноготь был на большом пальце - 70 сантиметров.

По словам Уильямс, пришло время для расставания. С такими ногтями ей стало трудно выполнять домашние дела: заправлять постель и мыть посуду.

«С ногтями или без них я все равно остаюсь королевой. Не мои ногти определяют, как мне выглядеть, а я определяю, как выглядеть моим ногтям», — заявила Уильямс, отметив, что планирует отрастить новые ногти, но не длиннее 15 см.

Старые же будут выставлены как экспонат в музее в городе Орландо, штат Флорида.