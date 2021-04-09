Bloomberg: Байден намерен снизить расходы на оборону

Президент США Джо Байден Фото: REUTERS

Президент США Джозеф Байден в пятницу, 9 апреля, представит конгрессу предложения своей администрации по государственным расходам, в том числе и на оборону страны. Ожидается, что он предложит урезать бюджет Пентагона на семь миллиардов долларов, передает агентство Bloomberg со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По данным собеседников издания, Байден намерен выделить на нужды американского Минобороны 715 миллиардов долларов, тогда как администрация его предшественника Дональда Трампа закладывала на оборонный бюджет 722 миллиарда долларов. Отмечается, что это станет «шагом навстречу» пожеланиям представителей Демократической партии, которые настаивают на сокращении военных расходов.

Однако, по оценкам агентства, на самом деле снижение трат на нужды американской армии не так уж и значительно: из-за инфляции сумма по сравнению с предложением администрации Трампа уменьшится всего на 0,4%.