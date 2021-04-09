ФАС по поручению Путина проверит обоснованность роста цен на жилье в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Федеральной антимонопольной службе отреагировали на указание президента России Владимир Путина разобраться с ростом цен на жилую недвижимость в стране, и собираются провести соответствующую проверку. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В соответствии с поручением президента России Владимира Путина ФАС России проверит обоснованность роста цен на жилье на территории Российской Федерации», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ФАС.

Напомним днем ранее, 8 апреля, российский лидер поручил ведомству разобраться в ситуации с резким ростом цен на жилье в России. Поручение было сделано на совещании, посвященном итогам реализации его посланий парламенту 2019 и 2020 годов. Глава государства отметил, что сегодняшняя ситуация - не просто рост цен, а «существенный рост». Путин напомнил, что в среднем по всей стране стоимость жилья выросла на 12 процентов, но в ряде субъектов страны наблюдался рост до 30 процентов.