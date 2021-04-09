В Госдуме прокомментировали сообщения о кораблях США в Черном море Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Возможные планы Вашингтона направить военные корабли в Черное море для поддержки Киева только осложнят обстановку вокруг Донбасса. Такое заявление сделала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.

«Подобный демарш еще большее осложнит обстановку вокруг Донбасса … Это будет сигнал не России, а украинским национал-радикалам. Сигнал, создающий ложные иллюзии у этой публики», - приводит РИА Новости слова парламентария.

Панина указала на то, что американские военные часто «с большой тревогой, весьма и весьма нервно», начинают воспринимать неизбежное в таких условиях появление российских военнослужащих.

Депутат напомнила, что подобные прецеденты уже были в Черном море, среди них «паническая реакция» экипажа американского эсминца «Дональд Кук» на приближение российского Су-24 в апреле 2014 года. Как отметила парламентарий, для американцев «было бы лучше не создавать почву для повторения таких ситуаций».

Как писал сайт kp.ru, ранее телеканал CNN со ссылкой на военный источник сообщил о планах США направить корабли в Черное море в ближайшие недели для поддержки Украины на фоне предполагаемого «роста российской военной активности» в акватории.