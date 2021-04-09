Минсельхоз РФ рассчитывает, что господдержка стабилизирует цены на майонез Фото: Евгения ГУСЕВА

Министерство сельского хозяйства России полагает, что цены на масложировую продукцию стабилизируются за счет государственных мер поддержки предприятий страны.

«Новые меры поддержки предприятий масложировой отрасли, а также таможенно-тарифного регулирования экспорта масличных помогут сохранить необходимую рентабельность производства масложировой продукции», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Как уточняется, меры государственной поддержки также помогут сократить затраты на закупку ингредиентов для майонеза и соусов, а также стабилизируют цены на этот товар.

Напомним, ранее российское правительство выделило из резервного фонда страны 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Как ожидается, данные меры поддержки позволят зафиксировать цену 1 килограмма сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков, 46 рублей для розничных покупателей. Стоимость 1 литр масла будет на уровне 95 рублей для оптовиков и 110 рублей для розничных покупателей. По такой цене планируют реализовать по меньшей мере 600 тысяч литров подсолнечного масла и не менее 600 тысяч тонн сахара.