Уродливый галстук помешал полиции найти преступника Фото: REUTERS

Уродливый галстук помешал правоохранительным органам найти грабителя в немецком городе Бад-Зоден-Зальмюнстер.

Как передает издание Daily Mail, ограбление банка произошло во вторник, 6 апреля, когда преступник ворвался в учреждение, пригрозил кассиру пистолетом, после чего получил деньги и скрылся. Какую именно сумму удалось похитить злоумышленнику, не уточняется.

Когда правоохранители приехали на место и стали опрашивать свидетелей, никто не смог описать лицо преступника, потому что всех отвлек его цветастый галстук с рисунком в духе 1980-х годов. Кроме него, свидетели запомнили только пистолет, а также примерный возраст преступника - около 20 лет.

Напомним, ранее в Колумбии вооруженный бананом мужчина попытался ограбить похоронное бюро. Сотрудникам смогли отобрать у налетчика его «оружие».