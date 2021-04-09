В Монголии два солдата-срочника открыли стрельбу по сослуживцам

В Монголии солдаты-срочники открыли стрельбу по сослуживцам Фото: REUTERS

Два солдата срочной службы в Монголии, находившиеся в карауле, расстреляли из автоматов сослуживцев.

По информации агентства "Синьхуа", инцидент произошел в районе Алтай монгольской провинции Говь-Алтай. В результате стрельбы был убит начальник караула.

Солдаты вместе с оружием сбежали из части. Сейчас проводится расследование обстоятельств произошедшего.

В ноябре 2020 года в Воронеже солдат на срочной службе, находясь в наряде на военном аэродроме "Балтимор", зарубил майора. Потом схватил пистолет, открыл огонь, застрелив ефрейтора и рядового. Еще одного солдата госпитализировали с пулевыми ранениями в плечо и лопатку. Он выжил. Позже солдата направили на принудительное лечение. Его он будет проходить в Воронежском областном психоневрологическом диспансере. Дальнейшие решения будут принимать в зависимости от эффективности лечения.