Кремль: Путин объяснил Меркель, что перемещения войск РФ по стране являются внутренним делом

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин объяснил канцлеру Германии Ангеле Меркель, что перемещения российских войск по стране являются внутренним делом Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент дал необходимые разъяснения. Первое - что мы вольны абсолютно передвигать наши вооруженные и любые подразделения по территории РФ на наше усмотрение», - сказал представитель Кремля, комментируя призыв немецкого в разговоре с российским президентом не усиливать присутствие войск у границы с Украиной.

Кроме того, как сообщил Песков, российский лидер заявил, что Киев потенциально превращается «в очень нестабильный регион», поэтому любое государство, которое имеет у своих границ «нестабильный, опасный, взрывоопасный регион, предпринимает меры для обеспечения собственной безопасности».

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что к украинским границам стянуты российские войска. По его мнению, дополнительные воинские соединения переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области. Москва подобные заявления отвергают. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет сообщил, что у нашей страны «достаточно своей земли, своей территории», а информация об угрозе нападения с российской стороны назвал «полным абсурдом и бредом».