Дмитрий Песков заявил, что эскалация в Донбассе беспрецедентна Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Донбассе идет беспрецедентная эскалация, и это вызывает у Москвы обеспокоенность.

- Динамика развития ситуации, динамика поведения украинской стороны в целом создаёт опасность полномасштабных боевых действий. Украина, судя по заявлениям, не отвергает полностью мыслей о силовом решении своих проблем с юго-востоком, — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Он отметил, что возобновление гражданской войны на Украине будет представлять угрозу для России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил странам Запада, которые продолжают "выражать беспокойство" по поводу передвижения войск России недалеко от границы с Украиной. Он подчеркнул, что войска передвигаются по территории суверенного государства в тех направлениях, в которых само государство считает нужным.