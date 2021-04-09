Елизавета II объявит восемь дней скорби после смерти ее мужа Филиппа

Королева Елизавета II объявит восьмидневный траур после смерти ее мужа Филиппа Фото: REUTERS

Королева Великобритании Елизавета II объявит восьмидневный траур после смерти ее мужа принца Филиппа. Монарх не будет выполнять никаких рабочих обязанностей даже в частном порядке, а государственные дела также будут приостановлены, сообщает Daily Mail.

Официальные лица в Букингемском дворце сейчас готовятся к королевским церемониальным похоронам в Виндзорском замке в Беркшире в соответствии с пожеланиями Филиппа, а в Лондоне также ожидается военная процессия.

Гроб с телом герцога Эдинбургского, как ожидается, будет перенесен в Часовню Рояль, где в свое время лежало тело принцесс Дианы до похорон.

Ожидается, что герцог Эдинбургский будет похоронен в садах Фрогмор, на территории Виндзорского замка.

Напомним, в пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет из жизни ушел принц Филипп, муж Елизаветы II. Как уточняется, принц Филипп умер скончался утром в Виндзорском замке.