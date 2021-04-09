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В мире9 апреля 2021 15:03

На Букингемском дворце приспущен флаг после смерти принца Филиппа

Королевская семья будет скорбеть 30 дней
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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На Букингемском дворце приспущен флаг после смерти принца Филиппа

На Букингемском дворце приспущен флаг после смерти принца Филиппа

Фото: REUTERS

На Букингемском дворце приспущен флаг в знак траура после смерти принца Филипп, мужа Елизаветы II.

Как писал сайт kp.ru, принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке, всего лишь два месяца не дожил до 100 лет. С Елизаветой II он был в браке 73 года. У королевской семьи четверо детей.

В самой Великобритании объявлен национальный траур по принцу, и королевская семья будет скорбеть 30 дней.

Весь этот период в стране приспущены флаги, не будут принимать новых законов, поскольку королева в это время не будет заниматься государственными делами. Все члены парламента будут носить черные ленточки на рукавах, мужчины – черные галстуки.