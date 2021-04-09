В Институте Европы РАН назвали смерть принца Филиппа большой утратой для британского народа

Умер принц Филипп, супруг Елизаветы II Фото: REUTERS

Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Олег Охошин прокомментировал сообщение о смерти принца Филиппа. Эксперт отметил, что супруг Елизаветы II внес большой вклад в развитие британской монархии.

«В силу того, что он являлся супругом Елизаветы II и активно участвовал в благотворительной деятельности, за что его будут помнить и любить британцы. Также он организовал довольно значимые визиты, участвовал в международных турне, посетил Кению, Гибралтар, Малайзию, Гвинею, Австралию, Новую Зеландию множество других стран, таким образом укреплял международный авторитет Великобритании», — цитирует специалиста RT.

Охошин добавил, что королевская семья играла большую боль не только в укреплении международных отношений, но и служила символом поддержки и утешения для самих британцев.

«Получается, что королевская семья играла большую роль в международной политике, а также была символом британской идентичности и помогал своим гражданам в трудные минуты, воодушевляла их, и, конечно, смерть принца Филиппа будет большой утратой для британского народа», — отметил представитель РАН.

Принц Филипп умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Супруг британской королевы не дожил до своего 100-летия всего два месяца.

«Королевская семья присоединяется к людям со всего мира, оплакивая его потерю», - говорится в официальном сообщении пресс-службы королевской семьи.