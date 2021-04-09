Жириновский призвал запретить поездки в Турцию из-за пандемии

Жириновский призвал правительство закрыть воздушные ворота с Турцией из-за ковида. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в пятницу, 9 апреля, призвал правительство России закрыть авиасообщение с Турцией из-за роста в стране случаев коронавируса.

"Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере, до момента спада там заболеваемости", - написал Жириновский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что граждане России могут привезти из Турции новую порцию "заразы", что вызовет вспышку инфекции в стране. Лидер ЛДПР отметил, что это будет поражением для правительства.

"Примите меры, закройте воздушные ворота в любые страны, где начался всплеск заболеваемости", - призывает Жириновский правительство к решительным мерам.

Напомним, ранее Министерство здравоохранения Турции вновь зафиксировало более 55 тыс. случаев заражения коронавирусом в стране, что по данным опершаба стало наибольшим приростом за все время пандемии.