TikTok поддержит ежегодную акцию «Цифровой Диктант». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В этом году TikTok поддержит ежегодную акцию «Цифровой Диктант», которая стартовала 9 апреля. Популярные авторы контента в прямом эфире попробуют пройти «Цифровой Диктант» и проверят, насколько они прокачены в пользовании интернетом.

Отмечается, что высокий уровень цифровой грамотности позволяет людям увереннее чувствовать себя в Сети, свободно творить и общаться. Пользователи платформы узнают больше о грамотном цифровом потреблении, и о том, как научиться распознавать фейковые новости и противостоять кибермошенничеству и кибербуллингу в сети.

В рамках кампании все пользователи смогут делиться собственными роликами с хэштегами #DigitalОткройся, #DigitalDictation, #ЦифровойДиктант.

У цифрового диктанта в TikTok есть расписание:

10 апреля: Руководитель проекта «Цифровой Диктант» и заместитель директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Гребенников расскажет пользователям, как правильно вести себя в случае, когда администратор просит предоставить пароль от страницы.

14 апреля: Популярный блогер и автор канала YouTube-канала Wylsacom, Валентин Петухов, расскажет, как безопасно провести прямую трансляцию в социальной сети.

16 апреля: Директор РАЭК, Сергей Плуготаренко, проведет беседу касательно Интернета вещей и искусственного интеллекта.

21 апреля: Менеджер по работе с государственными органами Microsoft в России, Эльза Ганеева, проверит пользователей на знание работы с голосовыми помощниками.