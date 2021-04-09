Зеленский после посещения Донбасса выступил за перемирие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский после поезкди в Донбасс заявил о необходимости нового перемирия.

"После нескольких месяцев соблюдения полного и всеобщего прекращения огня мы вернулись к необходимости установления перемирия", — написал Зеленский в Facebook, отметив, что ситуация в регионе рискует стать "опасной обыденностью".

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак, заявил, что силовой вариант "освобождения" Донбасса, при котором будут гибнуть мирные жители и военные неприемлем для Киева.

Однако неделей ранее он же отметил, что ВСУ будет усиливать группировку войск в Донбассе и на крымском направлении — в ответ на "наращивание" российских сил на границе с Украиной.

Напомним, на прошлой неделе украинский беспилотник сбросил на мирное поселение взрывное устройство. В результате погиб мальчик пяти лет. Киев не принес извинений за случившееся, но при этом направил ноту ОБСЕ, назвав трагедию в поселке Александровское "фейком". Представители ОНН посетили Донбасс и подтвердили, что смерть ребенка наступила от осколочного ранения.