Специалист по финансовой грамотности объяснила, как правильно экономить при маленьком доходе Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Специалист по финансовой грамотности Нина Култышева посоветовала, как правильно экономить при маленьком доходе. Чтобы проанализировать куда уходят деньги, нужно расписать все свои траты. Подобный анализ станет хорошим началом на пути к рациональному поведению.

- Главное правило: чем ниже доход, тем тщательнее нужно учитывать каждую копейку, - говорит Нина Култышева в беседе с NEWS.ru.

Постоянной привычкой должно стать «расхламление». Ненужные детские игрушки, одежду, обувь, мелкую бытовую технику нужно продавать на специальных площадках.

При выборе одежды и обуви стоит больше внимания уделять качеству. Такие вещи обойдутся дороже, но прослужат дольше.

Сократить траты на электричество помогут двухтарифные счетчики. Если осуществлять все энергозатратные процедуры в ночное время, то платежи будут меньше.

Если имеется кредит, то нужно сравнить свой процент с действующим по рынку. Ставка на 3-5 процентов ниже – это повод рассмотреть рефинансирование.

- Первым делом стоит обратиться в свой банк. За хороших клиентов держатся и, возможно, предложат ставку ниже. Если нет, то отправить заявки в другие банки, - советует Култышевой.

Не стоит забывать про налоговые вычеты. Если доход официальный, то можно оформить налоговые вычеты, которые позволят вернуть с определенных трат до 13%. Это расходы на лечение, обучение, эстетическую медицину.

- Воспользоваться вычетом за лечение можно в течении трех лет, но только 15% используют такую возможность. Часто теряются договор и чеки. Если платеж проводился по карте, то на основании транзакции можно будет восстановить все документы, - посоветовала эксперт.