Франция просит Россию пояснить цель передвижения войск на границе с Украиной Фото: Александр КОЦ

Франция надеется услышать от России соответствующие разъяснения в связи с передвижением российских войск у границы с Украиной. Об этом в пятницу, 9 апреля, заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан после переговоров с коллегами из Америки, Германии и Украины.

- Я выразил глубокую озабоченность от лица Франции в связи с произошедшими накануне значительными перемещениями российских войск вблизи восточной границы Украины, а также на территории полуострова Крым. Франция считает важным, чтобы Россия могла в прозрачном ключе, например, через механизмы, предусмотренные в ОБСЕ, разъяснить характер и цель этих передвижений, - цитирует ТАСС слова Жан-Ив Ле Дриана.

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что РФ перемещает войска в пределах своей территории, и именно поэтому это не должно никого волновать. Российская сторона лишь предпринимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей, а следовательно не создает причин для беспокойства своих соседей.