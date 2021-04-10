Озвучено последнее желание принца Филиппа

Скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп Фото: GLOBAL LOOK PRESS

9 апреля 2021 года скончался супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп. Он не дожил всего лишь пару месяцев до своего столетия.

Принц Филипп был знаменит своим своеобразным чувством юмора и тяжелым характером, несмотря на то, что его юношеские годы выдались непростыми. Однако теперь стало известно, чего же желал принц больше всего, дожив до столь преклонного возраста и находясь в таком почетном статусе.

Последним желанием принца Филиппа было "мирно умереть дома в собственной постели". Об этом со ссылкой на источник пишет Мirror.

Ранее сообщалось, что в возрасте 99 лет из жизни умер принц Филипп, муж Елизаветы II. Он скончался утром в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, всего лишь два месяца не дожил до 100 лет, с Елизаветой он был в браке 73 года. У королевской семьи четверо детей: Чарльз, принц Уэльский, который родился в 1948 году, принцесса Анна родилась в 1950 году, принц Эндрю, герцог Йоркский родился 1960 году и принц Эдвард, граф Уэссекский родился 1964 году.

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