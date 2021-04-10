Глава ВОЗ допустил снижение эффективности вакцин от коронавируса из-за мутаций

Существующие вакцины против коронавирусной инфекции в дальнейшем могут не оказывать должного эффекта на вирус при его значительных мутациях. Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, он продолжает выступать за глобальную солидарность стран в борьбе с пандемией, поскольку разделенный мир вряд ли сможет справиться с таким испытанием как covid-19.

- Вирус быстро меняется, происходит мутация, и у нас есть несколько вариантов из разных стран. Если изменение мутации вируса достаточно значительное, если изменение поведения вируса достаточно значительное, даже те вакцины, которые у нас есть сейчас, могут не сработать, - заявил Гебрейесус во время своего выступления на вебинаре, организованного Всемирным банком.