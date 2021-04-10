США сообщили о тесных контактах с Украиной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон поддерживает тесные контакты с европейскими союзниками, Россией, Украиной, и другими странами региона в связи с обострением ситуации на украинской границе. Такое заявление сделала в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, указав на проблему «российской агрессии» в регионе.

«Мы поддерживаем контакты на многих уровнях … могу вас заверить, что мы продолжаем дипломатическое взаимодействие со странами региона, включая Россию и Украину, а также нашими европейскими союзниками, касательно российской агрессии у границ Украины», - заявила она.

В качестве примера таких контактов Псаки привела недавно состоявшуюся беседу президент США Джо Байдена со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Руслан Хомчак заявил, что к украинским границам стянуты российские войска. По его мнению, дополнительные воинские соединения переброшены в Ростовскую, Брянскую, а также Воронежскую области.

Москва подобные заявления отвергают. Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет заявил, что у России «достаточно своей земли, своей территории», а информация об угрозе нападения с российской стороны назвал «полным абсурдом и бредом». В Кремле, комментируя перемещения войск в России на границе с Украиной, отметили, что перемещение происходит в пределах своей территории, и это не должно никого волновать.